Di Marzio: “Rangnick? Il Milan si sta già preparando al suo arrivo”

MILANO – L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Franco Baresi: “Era centrale di una difesa a tre o quattro. Lo ricordo per la sua tecnica ed eleganza. Mi impressionava il fatto che, oltre ad essere un leader, era il regista della squadra. Sapeva impostare il gioco come pochissimi. Era un comandante vero, è stato a livello internazionale un numero uno. E’ stato come Beckenbauer. Oggi non esistono più giocatori come lui, bandiere vere e con una personalità così forte”.

Infine, parlando di attualità, Di Marzio ha dato ormai per fatto l’approdo di Rangnick al Milan: “E’ un allenatore che i dirigenti rossoneri hanno già preso, il club si sta già preparando per il suo arrivo. E’ un personaggio tutto da scoprire, ma non so quanto possa funzionare in Italia il ruolo del manager all’inglese”.

