Di Marzio: “Rangnick ha già firmato col Milan, ma le sue parole sono fuori luogo”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex allenatore Gianni Di Marzio ha commentato la polemica sorta tra Rangnick e Maldini: “Il tedesco secondo me ha già firmato con i rossoneri, ma non ho apprezzato per nulla le sue dichiarazioni. Mi sembra un personaggio un po’ scomodo, lo dimostra anche il suo curriculum. E’ un allenatore bravo, ma un tipo che non siamo abituati ad avere in Italia. Non so se riuscirà ad adattarsi al nostro Paese. In questa discussione, comunque, io dalla parte di Maldini”.

