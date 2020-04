Di Marzio: “Rangnick al Milan? Manca ancora l’accordo sul budget”

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa fra il Milan e Ralf Rangnick: “Il primo nome per la panchina rossonera è sempre quello di Rangnick. Nella trattativa ci sono stati alti e bassi, ma i contatti continuano ad esserci. Per ora manca ancora l’accordo sul budget: il tedesco vuole una certa somma a disposizione sul mercato, questo è un aspetto molto importante per l’esito della trattativa”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live