Di Marzio: “Paquetà non è da Milan. Rebic? Merita di essere riscattato”

MILANO – Due giocatori che rischiano di lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato sono Lucas Paquetà e Ante Rebic. Il primo non ha reso come ci si aspettava ed è stato inserito nella lista dei cedibili, il secondo ha invece sorpreso tutti da gennaio in poi, ma l’Eintracht spara alto per il riscatto. Di loro ha parlato, ai microfoni di TMW Radio, l’ex allenatore Gianni Di Marzio, padre del giornalista Gianluca.

IL SUO COMMENTO – “Paquetà ha deluso le aspettative e lo venderei. Lo hanno presentato come il nuovo Kakà, ma non ci si è neppure minimamente avvicinato. Non è da grande club, quindi non è da Milan. Rebic? Inizialmente è stato un flop, poi ha mostrato le sue qualità. Bisogna capire la cifra esatta del riscatto. Se non fosse troppo alta, lo terrei in squadra”.

