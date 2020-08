Di Marzio: “Milan-Ibrahimovic, obiettivo rinnovo entro lunedì”

MILANO – Sono giorni cruciali per la trattativa fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. La società rossonera spera di trattenere lo svedese che, però, chiede cifre altissime per firmare il rinnovo. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma rimane un cauto ottimismo. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato Gianluca Di Marzio: “Secondo me l’accordo arriva entro lunedì. L’obiettivo del club e di Pioli è quello di chiudere l’affare nel fine settimana, affinché proprio lunedì Ibra sia presente al raduno della squadra per iniziare a preparare la nuova stagione”.

