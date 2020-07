Di Marzio: “Ecco qual è il sogno di Gazidis…”

MILANO – Gianluca Di Marzio ha parlato così della situazione fra Maldini e Gazidis che risulta essere ancora oggi in piena evoluzione: “Il sogno di Gazidis sarebbe quello di far lavorare insieme Maldini e Rangnick. Non vorrebbe depotenziare Maldini, quando gli ha parlato in queste ore di Rangnick, che occuperebbe anche la casella lasciata libera da Boban, Gazidis vorrebbe che i due parlassero e trovassero una possibile sinergia. È stato proposto a Mladini di rimanere non soltanto per andare a fare il taglio dei nastri o l’inaugurazione dei Milan store, Maldini avrebbe comunque un ruolo operativo”.

