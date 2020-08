Di Marzio: Deulofeu e la tanta voglia di Milan

MILANO – Come riportatato da Gianluca Di Marzio, l’ex Milan, Gerard Deulofeu vorrebbe tornare in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni: “Deulofeu sta lanciando dei messaggi al Milan per tornare. Il Milan non ha detto no ma vuole capire prima gli incastri delle operazioni da fare e rimane vigile sul giocatore”. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata un’altra pesantissima notizia in casa rossonera. Ci siamo, è il momento della verità: dentro o fuori, arriva l’ultimatum per chiudere l’affare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

