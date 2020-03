Di Maio: “Solidarietà a Spadafora, il calcio dovrebbe fermarsi”

MILANO – Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ieri ha chiesto che venisse fermato il campionato, nonostante fino a pochi giorni prima stesse provando a far trasmettere le sfide in chiaro. La sua richiesta, in contrasto col Decreto firmato la scorsa settimana dal Presidente del Consiglio Conte, il quale prevede il regolare svolgimento delle partite seppur a porte chiuse, ha trovato solidarietà nel Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Di seguito, alcune sue dichiarazioni riportate da TMW: “Ci sono misure che richiedono il massimo della responsabilità, lo dico al mondo del calcio. Esprimo la mia vicinanza al Ministro Spadafora, che in questo momento sta cercando di convincere tutto il mondo del calcio del fatto che sia meglio non giocare. Perché se ci sono dei giocatori positivi, questi a loro volta rischiano di contagiarne degli altri e, tornando a casa, possono anche contagiare altri cittadini”.

