Di Gennaro: “Paquetà, poca sostanza. De Paul vale due volte”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Antonio Di Gennaro, oggi commentatore televisivo, ha parlato anche di Milan in chiave mercato: “Bakayoko? Non è proprio un ricambio di Bennacer, ha caratteristiche diverse, ma alla squadra di Pioli serve un giocatore così. Poi ci vuole uno di grande qualità, penso ad esempio a Rodrigo De Paul, giocatore completo e pronto per il salto in una grande squadra”.

SU PAQUETA’ – “L’ho visto fare spesso tic-tac, ma poca sostanza. Mi sembra che rispetto a Paquetà uno come De Paul valga almeno due volte: per me l’argentino potrebbe giocare davvero in qualsiasi squadra, sia italiana che non”.



CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live