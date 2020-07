Di Gennaro: “Milan, troppi stravolgimenti negli ultimi anni. Pioli…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato di Milan: “Se vediamo, da quando è andato via Berlusconi, ha speso cifre importanti ma le cose sono andate male perché mancavano serenità e comunione d’intenti. Poi sono arrivati nuovi dirigenti, un progetto di un calcio diverso che però si è arenato subito. Gattuso ha fatto un lavoro eccezionale, a Giampaolo non è stato dato tempo, mentre Pioli da quando è arrivato si è cominciato subito a parlare di Rangnick. Stefano però sa gestire il gruppo, merita tutte le attenzioni”.

