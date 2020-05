Deschamps critica la Bundesliga: “Ripresa incoerente, ci sono contraddizioni enormi”

MILANO – Durante queste ultime settimane è stato a più riprese esaltato il cosiddetto ‘modello tedesco’, il quale ha permesso alla Bundesliga di essere il primo grande campionato europeo a ripartire dopo la sospensione a causa del Covid19. Tuttavia, in un’intervista rilasciata al quotidiano francese Le Parisien e riportata dall’ANSA, Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, ha messo in luce alcune contraddizioni.

IL SUO COMMENTO – “Il calcio senza pubblico lo abbiamo già conosciuto, per decisione disciplinare, quindi con un carattere punitivo. Una partita di calcio normale si svolge senza restrizioni e consente uno scambio fra i giocatori e il pubblico. Ho guardato la Bundesliga da quando sono riprese le partite in Germania. Certo, somiglia al calcio, ma certe immagini mi sembrano molto incoerenti: vedo giocatori che disputano un incontro con tutti gli elementi propri del calcio, in particolare contatti e scontri, ma poi vedo i giocatori di riserva con le mascherine seduti a due metri di distanza l’uno dall’altro. Sinceramente non capisco. Si trovano all’interno dello stesso impianto, possono entrare in campo da un momento all’altro, quindi che senso ha farli sedere distanti fra loro? Non mi piace, è una contraddizione pura. A questo punto, la scelta di annullare la Ligue 1 da parte dello Stato francese mi sembra molto più saggia e coerente”.

