Derby di Milano, ma anche derby dei talenti dell’Ajax

MILANO – Alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Milan per il “Derby della Madonnina“. Una partita importantissima per entrambe le formazioni. Entrambe le formazioni hanno nelle loro fila due ex giocatori cresciuti nell’Ajax ed entrambi arrivati a Milano durante questa finestra di mercato. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri e di Christian Eriksen per i nerazzurri. Lo svedese ha vestito la maglia dei lancieri dal 2001 al 2004, siglando 48 gol in 110 presenze, mentre il danese ha vestito la maglia del club di Amsterdam 163 volte, dal 2009 al 2014, siglando 32 reti. Oggi si gioca un po’ anche il derby dell’Ajax.