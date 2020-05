Denis Suarez svela: “Ho rifiutato di trasferirmi al Milan”

MILANO – Nel gennaio del 2019 Denis Suarez, esterno offensivo attualmente in forza al Celta Vigo, rifiutò il trasferimento al Milan. Il suo cartellino era ancora di proprietà del Barcellona e lui scelse di andare a giocare in prestito all’Arsenal, totalizzando appena quattro presenze. Al termine della stagione il club inglese non lo confermò e fu proprio il Celta Vigo ad acquistarlo a titolo definitivo. Lo stesso Suarez ne ha parlato in un’intervista a ‘The Atletic’.

LE SUE PAROLE – “Lo scorso anno avevo molte offerte, ma rifiutai il Milan e le due squadre di Siviglia per andare all’Arsenal. Era un rischio trasferirsi in prestito, ma accettai di correrlo”.

