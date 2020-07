De Zerbi: “Crediamo all’Europa League, dobbiamo ancora sfidare il Milan…”

MILANO – Durante un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dell’obiettivo di centrare un posto in Europa League: “Sappiamo quanto sia difficile, ma dobbiamo provarci. La differenza è che adesso i giocatori ci credono, sanno di potercela fare. Abbiamo lo scontro diretto col Milan in casa: spingiamo forte per non avere nessun tipo di rimpianto”.

