De Zerbi: “Boga talento naturale, è pronto per il salto di qualità”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato di Jeremie Boga, esterno offensivo della società emiliana, seguito con grande interesse dal Milan: “E’ un talento naturale, abbiamo visto che nell’uno contro uno è molto forte, ma anche contro due. Doveva sistemare l’attacco in profondità e la fase difensiva, si sta completando. Nell’ultimo periodo è cresciuto tantissimo anche sotto questo aspetto. Ora è un giocatore a tutta fascia, non ne vedo tanti in giro con le sue qualità. Il grande salto? Lo vedo pronto, così come altri giocatori della nostra squadra”.

