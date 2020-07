De Marco: “Falli di mano? Il problema è la regola, non gli arbitri”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Andrea De Marco, ex arbitro, ha parlato dei rigori che nelle ultime settimane hanno fatto molto discutere: “C’è una tendenza pazzesca, i numeri parlano chiaro: tanti falli di mano rispetto agli altri Paesi. Da sempre, già prima del VAR, è stata una delle cose più difficili da valutare. Oggi alcune decisioni hanno creato confusione negli addetti ai lavori, ci sono tanti fattori in gioco. Forse non è colpa degli arbitri italiani, ma della regola in sé…”.

