De Laurentiis: “Assurdo far iniziare il prossimo campionato il 12 settembre”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa per presentare il ritiro estivo del Napoli, che si svolgerà a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, si è detto contrario all’idea della Lega Calcio di far cominciare il prossimo campionato il 12 settembre: “L’impostazione un po’ folle della Lega era quella di ripartire il 12 settembre; ma se uno deve dare riposo ai calciatori, deve preparare la stagione e nel frattempo c’è anche la pausa per le nazionali, come si allena? Poi è vero che non tutti ad agosto hanno le partite europee, ma in Europa ci sono le squadre che fatturano anche per gli altri. Secondo me la prossima Serie A dovrebbe partire tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre”.

