David, dalla Patagonia per vedere Milan-Genoa. Ecco il suo racconto a MilanTv

MILANO – Ai microfoni di MilanTv è intervenuto un tifoso particolare: David. Il supporter originario della Patagonia si è visto rinviare il match dei rossoneri contro il Genoa dopo aver percorso bene 13.000 km. Il club di via Aldo Rossi lo ha invitato a Casa Milan e gli ha regalato la maglietta di Calabria. Ecco il racconto di David: “Non so cosa mi è passato per la testa in quel momento… Rabbia, disperazione, tutto… Ero molto stanco, avevo sonno, ero affamato e infreddolito, non mi sarei mai immaginato una cosa simile. Non ci sono parole per spiegare quello che sto provando, quello che sento nel mio cuore. Non avrei mai immaginato che la mia storia avrebbe avuto visibilità. Non ho le parole per esprimere gratitudine per quello che il club ha fatto per me, è un ricordo che mi accompagnerà per sempre”. Ecco il video pubblicato dal Milan su Twitter: