Daniel Maldini è stato vicino all’addio

MILANO – Domenica 2 febbraio il Milan ha fatto esordire Daniel Maldini, nipote e figlio di due capitani del club rossonero. Eppure l’esordio del classe 2001 poteva non esserci visto che durante l’ultimo mercato il centrocampista poteva lasciare il club di via Aldo Rossi. Non a caso il Crotone insisteva per avere il giovane Daniel in prestito incontrando anche la società a Casa Milan. Il Milan, alla fine, ha deciso di rifiutare e far indossare a Daniel la maglia di famiglia.