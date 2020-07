MILANO – Nonostante il trasferimento a gennaio al RB Lipsia, Dani Olmo continua ad essere nei pensieri della dirigenza di via Aldo Rossi. L’ex canterano del Barcellona in Germani ha reso a fasi alterne e l’arrivo in rossonero di Ralf Rangnick potrebbe accelerare l’operazione. A riportare l’indiscrezione TuttoMercatoWeb.com.

