D’Amico: “Vi racconto il trasferimento di Vierchowood al Milan”

MILANO – Nell’estate del 1996 l’ex difensore Pietro Paolo Vierchowood si trasferì al Milan, dopo aver vinto la Champions League con la maglia della Juventus. Tuttavia, il trasferimento risultò molto controverso, dal momento che già era stato raggiunto un accordo, con tanto di firma contrattuale, con il Perugia. Ai microfoni di TMW, ha parlato di quell’operazione di mercato direttamente Andrea D’Amico, l’allora procuratore di Vierchowood.

IL RACCONTO – “Avevamo firmato con il Perugia di Gaucci, ma già dal ritiro estivo Pietro cominciò a manifestare una certa insoddisfazione. Leggendo la Gazzetta dello Sport notai che Baresi si era rotto il braccio. Chiamai Braida e gli dissi che avevo la soluzione per lui: Pietro. Dopo poco mi chiamò Galliani e mi invitò a cena. Trovammo subito l’accordo, ma bisognava svincolarsi dal Perugia. Così Pietro chiamò Gaucci e gli disse che aveva intenzione di andare via. Gaucci ci disse che ci avrebbe concesso la risoluzione contrattuale se gli avessimo detto in quale squadra volevamo andare, ma ovviamente non potevo dirgli che saremmo andati al Milan. Ci diede comunque la risoluzione, ma intanto la voce si era diffusa tra i giornalisti perugini e arrivò anche a Gaucci, il quale cercò di bloccare il trasferimento. Alla fine comunque Vierchwood divenne un giocatore rossonero e in quell’anno disputò una bella stagione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live