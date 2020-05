D’Amico: “Rangnick, parole inopportune. Maldini? Ancora troppo inesperto”

MILANO – L’ex calciatore Vincenzo D’Amico, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sulla diatriba nata fra Paolo Maldini e Ralf Rangncik: “Il tedesco è un allenatore che vuole incidere sulle scelte di mercato, ed è un suo diritto, ma se arrivi al Milan, società gloriosa dove ci sono grandi personaggi che ci lavorano, devi portare rispetto a queste persone. L’allenatore deve avere la possibilità di scelta, ma prima di rilasciare certe dichiarazioni inopportune quantomeno deve arrivare”.

SU MALDINI – “Ho massimo rispetto per l’uomo, ma non è detto che un grande ex calciatore possa essere anche un grande dirigente. Diversi hanno fallito in quel ruolo. L’accoppiata Boban-Maldini è stata sbagliata: entrambi troppo inesperti e troppo convinti di essere perfetti. Maldini lo vedrei bene accanto ad un dirigente già molto esperto”.

