D’Amico: “Juve-Milan sfida apertissima. Ibra al Monza? Non scherziamo…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Vincenzo D’Amico, oggi opinionista, ha commentato l’ormai inevitabile addio di Ibrahimovic al Milan: “Lo svedese ha fatto vedere cose buone ma da solo non poteva cambiare il volto della squadra. Ha fatto quello che poteva in un Milan con diverse difficoltà e una mancanza d’identità. Al Milan è rimasto il nome, ma oggi ci sono veramente pochi giocatori da Milan. Futuro al Monza? Non scherziamo, Ibra non può finire la carriera in Serie B”.

SU JUVE-MILAN – “Questa ripartenza è un enigma: non sappiamo come arriveranno le squadre, fisicamente e mentalmente, dopo tre mesi di sosta. Tre mesi fa avrei detto senza dubbio Juve, oggi invece è tutta un’incognita. Il Milan si gioca tanto, sarà una bella sfida”.

