Damiani: “Serie A? Giusto riprendere se ci sono le condizioni. Il mercato…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Oscar Damiani, ex calciatore del Milan ed oggi agente di moltissimi giocatori, si è espresso sulla possibile ripresa del campionato e su come potrebbe essere il prossimo calciomercato: “Il Ministro Spadafora calma le acque senza voler prendere decisioni troppo affrettate. Succede spesso in Italia: capisco lui ma anche la federazione e le società, che avrebbero un tracollo economico in caso di annullamento della stagione. Se c’è la possibilità, con tutte le garanzie del caso, è meglio per tutti riprendere. Però capisco che il Governo non dica di ricominciare finché non ci sarà una situazione più tranquilla”.

SUL MERCATO – “Secondo me ci saranno tanti trasferimenti in meno, sia per la possibilità economica che per l’assenza di osservazioni sui calciatori. Difficilmente i migliori giocatori potranno essere trasferiti a grandi cifre, ma questo potrà servire anche a lanciare dei giovani”.

