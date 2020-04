Damiani: “Milan, tieni Ibra. Futuro? Vedrei bene un ritorno di Braida”

MILANO – L’ex calciatore rossonero Oscar Damiani, oggi procuratore di tantissimi giocatori, è stato intervistato da calciomercato.com ed ha parlato anche della situazione in casa Milan: “Per quanto riguarda Ibrahimovic, per le mie idee di calcio e programmazione non lo terrei. Tuttavia, per lui andrebbe fatta un’eccezione. Sia perché in questo Milan abbiamo visto la sua importanza, sia perché avrà voglia di rivincita e quindi sarà in grado di dare ancora molto”.

SU MALDINI – “Ho avuto a che fare con lui: per la sua competenza merita di essere confermato. Così come Massara, il quale è un dirigente molto giudizioso e capace. Questo però non vuol dire che una società non possa cambiare. Un nome? Punterei su Ariedo Braida”.

