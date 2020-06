Dall’Olanda – Ricardo Rodriguez, difficile la permanenza al PSV

MILANO – A fine stagione, salvo colpi di scena, Ricardo Rodriguez farà ritorno a Milano. Il terzino elvetico, ceduto lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto al PSV Eindhoven, molto difficilmente sarà confermato dalla società biancorossa. Il motivo risiede sostanzialmente nell’ingaggio. Stando infatti al portale olandese ‘ed.nl’, il PSV reputa troppo alto lo stipendio percepito da Rodriguez. Quest’ultimo desidera essere acquistato a titolo definitivo, ma se non accetterà una riduzione dell’ingaggio farà ritorno in Italia.

