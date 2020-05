Dall’Olanda – Il PSV non fa sconti per Dumfries: no allo scambio con Rodriguez

MILANO – Negli ultimi mesi, grazie all’operazione Ricardo Rodriguez, si sono intensificati i rapporti di mercato tra il Milan e il PSV Eindhoven. A gennaio il terzino classe ’91 è stato ceduto in prestito secco alla società olandese, trovando subito quel posto da titolare che aveva perso nella squadra rossonera. Nella prossima sessione, i due club potrebbero intavolare una nuova trattativa, stavolta per Denzel Dumfries, terzino destro che piace molto a Gazidis.

Il Milan spera in uno scambio proprio con Rodriguez (col PSV che diventerebbe quindi proprietario del suo cartellino) ma, stando a ‘ED.nl’, si tratta di un’ipotesi da scartare, soprattutto per la grande disparità di valutazione tra i due giocatori. Rodriguez è infatti valutato 5 milioni di euro, mentre Dumfries tra i 15 e i 18. Il PSV non sembra dunque intenzionato a fare sconti: per acquistare Dumfries, occorre mettere mano al portafogli.

