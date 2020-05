Dall’Inghilterra – L’Arsenal mette sul mercato un pupillo di Gazidis

MILANO – Al termine della stagione l’Arsenal rivoluzionerà la squadra. Almeno questa è l’intenzione di Arteta, allenatore dei Gunners, che ha già fatto sapere alla società i suoi obiettivi in entrata e i giocatori che invece non rientrano nei suoi piani e da piazzare, quindi, sul mercato. Fra quest’ultimi, secondo il ‘Sunday Star’, ci sarebbe anche Maitland-Niles, terzino destro classe ’97 in grado di giocare, all’occorrenza, anche a centrocampo. Stando al giornale inglese, Maitland-Niles piace molto all’amministratore delegato rossonero, ed ex dirigente proprio dell’Arsenal, Ivan Gazidis, il quale potrebbe decidere di presentare un’offerta nelle prossime settimane.

