MILANO – Nonostante il mancato arrivo in rossonero di Rangnick, il Milan non ha mollato Dominik Szoboszlai. L’RB Salisburgo, al momento, non sarebbe in trattativa con nessun club, tanto che avrebbe convocato il classe 2000 per il prossimo ritiro a Bramberg am Wildkogel che inizierà il prossimo 1 agosto. A riferirlo è il quotidiano austriaco Salzburger Nachrichten‘.

