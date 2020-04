Dalla Turchia – Fenerbahce interessato a Giampaolo

MILANO – La carriera di Marco Giampaolo potrebbe ripartire all’estero. L’ex tecnico rossonero, esonerato nello scorso settembre ma ancora sotto contratto col Milan, è finito nel mirino del Fenerbahce. L’indiscrezione è stata lanciata direttamente dai media turchi, in particolare da ‘Sabah Spor’, secondo cui il club di Istanbul vorrebbe puntare su Giampaolo per sviluppare un progetto basato sulla valorizzazione dei giovani. Tuttavia, sul taccuino dei dirigenti del Fenerbahce ci sarebbe anche un altro allenatore italiano attualmente senza panchina: Eusebio Di Francesco.

