Dalla Svezia – Milan, Ibrahimovic vuole restare: si va verso l’accordo

MILANO – Siavoush Fallahi, giornalista di Eurosport in Svezia, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare di Zlatan Ibrahimovic: “Ho sempre detto che la volontà di Ibra era quella di restare un altro anno. Negli scorsi mesi tanti dicevano che non sarebbe rimasto, dando per certo l’arrivo di Rangnick. Poi la trattativa col tedesco è saltata e io so per certo che Zlatan vorrebbe restare un’altra stagione al Milan. Penso che si andrà proprio in questa direzione. Ibra è uno che vuole il grande pubblico e i grandi stadi; anche se i tifosi adesso non possono esserci, non penso che Zlatan si veda in un altro posto che non sia il Milan e San Siro”.

