Dalla Svezia – Ibrahimovic resta al Milan sino al termine del campionato

MILANO – Contattata dai microfoni di Telelombardia, Jennifer Wegerup, giornalista svedese e corrispondente in Italia per la ‘SVT’, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: “Conoscendolo, se le cose non peggiorano ulteriormente, credo resti fino a quando il campionato italiano non sarà finito. Zlatan è tornato al Milan per aiutare, ma anche perché ha sempre sognato giocare di nuovo a San Siro, quindi penso che resti sino ad agosto. La violazione del protocollo in Svezia? Non si sa ancora nulla, forse ci sarà una multa per l’Hammarby”.

