Dalla Svezia: Ibrahimovic, futuro da giocatore-allenatore all’Hammarby

MILANO – Al termine della stagione Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan. Ormai la frattura con l’amministratore delegato Ivan Gazidis pare insanabile e l’attaccante non farà parte del nuovo progetto del club rossonero, nel segno di Rangnick. Come riporta il quotidiano Repubblica, secondo alcuni media svedesi Ibra potrebbe tornare in patria, con un doppio ruolo da giocatore-allenatore all’Hammarby, società di cui è co-proprietario.

