Dalla Spagna – Thiago Silva non rinnova col Psg. Milan, ritorno a costo zero?

MILANO – Secondo un’indiscrezione di mercato lanciata dal noto quotidiano spagnolo ‘AS’, Thiago Silva, capitano del Paris Saint-Germain, avrebbe ormai deciso di non rinnovare il suo contratto con il club francese, in scadenza questa estate. Il difensore brasiliano si libererà quindi a parametro zero e potrebbe essere contattato dal Milan. D’altronde Thiago ha più volte ammesso di esser rimasto molto legato ai colori rossoneri, con i quali ha giocato dal 2009 al 2012, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Il Milan potrebbe dunque pensare di offrirgli un contratto per rinforzare il proprio reparto difensivo, ma servirà anche un sacrificio economico da parte del giocatore, il quale percepisce un ingaggio pesantissimo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...