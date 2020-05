Dalla Spagna – Musacchio può partire: piace al Valencia

MILANO – Mateo Musacchio è tra i candidati alla cessione nella prossima finestra di calciomercato. Con l’arrivo di Simon Kjaer e la crescita di Matteo Gabbia, il centrale argentino ha perso posizioni nelle gerarchie di Pioli e, da titolare inamovibile qual era, ha cominciato a fare tanta panchina. Gli estimatori però non gli mancano: stando infatti al giornale spagnolo ‘Super Deporte’, su di lui avrebbe puntato gli occhi il Valencia, intenzionato a rivoluzionare il proprio reparto difensivo per la prossima stagione.

