Dalla Spagna – Milan, trovato l’accordo col Siviglia per il riscatto di Kjaer

MILANO – La carriera di Simon Kjaer proseguirà in maglia rossonera. E’ quanto riportano i media spagnoli, in particolare ‘Todo Fichajes’, secondo cui il Milan avrebbe ormai trovato l’accordo definitivo col Siviglia per riscattare il difensore danese. La società meneghina, convinta dalle prestazioni fornite dal classe ’89, verserà 2,5 milioni di euro nelle casse di quella andalusa, facendo così diventare Kjaer un giocatore del Milan a titolo definitivo.

I PORTIERI – Per quel che riguarda invece la porta, Asmir Begovic, preso in prestito dal Bournemouth, non sarà riscattato e rientrerà quindi nel club inglese. Al contrario, Josè Reina farà ritorno a Milano dopo la breve esperienza all’Aston Villa e, con ogni probabilità, resterà nella squadra rossonera.

