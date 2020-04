Dalla Spagna – Milan, Rangnick già si muove sul mercato: nel mirino Jovic

MILANO – Timo Werner sembra destinato a rimanere un sogno. Sebbene l’attaccante tedesco piaccia moltissimo al Milan e sia molto legato a Ralf Rangnick, il costo del suo cartellino è elevatissimo e bisogna fare anche i conti con una concorrenza agguerrita. Tuttavia, sul mercato non mancano le alternative e le occasioni. Stando infatti alla stampa spagnola, il Milan sembrerebbe pronto a sferrare un nuovo assalto a Luka Jovic, centravanti del Real Madrid messo nel mirino già la scorsa estate.

L’INDISCREZIONE – Secondo il quotidiano ‘Marca’, il serbo è un vero pupillo di Ralf Rangnick che, qualora approdasse davvero nel club rossonero, non esiterebbe a fare un tentativo concreto per portarlo a Milano. Il Real ha pagato Jovic la bellezza di 60 milioni di euro meno di un anno fa, prelevandolo dall’Eintracht Francoforte, ma il classe ’97 ha deluso le aspettative e non è riuscito ad affermarsi con la maglia delle ‘merengues’, che infatti non lo considerano incedibile. Anzi, l’obiettivo di Florentino Perez è quello di vendere Jovic, cercando di incassare una somma non troppo lontana da quella sborsata per acquistarlo (dal momento che nessuno attualmente lo pagherebbe 60 milioni), limitando così i danni sul piano economico. Dal canto suo il Milan, proprio su indicazione di Rangnick, starebbe pensando di presentare un’offerta da 40 milioni, dilazionata in più anni.

INCROCI DI MERCATO – Qualora il Real Madrid riuscisse a piazzare Jovic, potrebbe puntare proprio su Werner per sostituirlo; Florentino apprezza molto il centravanti tedesco e non è escluso che voglia presentare una grandissima offerta per convincere il Lipsia a privarsene.

