Dalla Spagna – Guardiola chiama Messi, City in vantaggio per l’argentino

MILANO – Dopo aver comunicato al Barcellona la volontà di andar via, a Lionel Messi resta solo da decidere quale progetto sposare. E le offerte, ovviamente, non mancano. Sull’attaccante classe 1987 ci sono diverse società, fra cui l’Inter ma, stando al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Manchester City sarebbe in vantaggio, non solo per l’enorme disponibilità economica, ma anche per la mediazione di Pep Guardiola. Con quest’ultimo, Messi ha vinto tutto nel Barcellona e lo riabbraccerebbe volentieri in una nuova esperienza in Premier League.