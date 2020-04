Dalla Spagna – Ecco la clamorosa soluzione dell’Uefa per concludere Champions ed Europa League

MILANO – In bilico, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo, non c’è soltanto la conclusione dei campionati nazionali, ma anche quella di Champions ed Europa League. Le due massime competizioni europee per club sono state sospese e, stando a ciò che riferisce ‘Cadena Ser’, l’Uefa starebbe pensando ad un’ipotesi clamorosa: giocare, dai quarti di finale in poi, con delle gare secche invece che disputare andata e ritorno. In questo modo si accorcerebbero i tempi di conclusione dei tornei. Inoltre, le gare delle due competizioni potrebbero svolgersi rispettivamente in un’unica sede, la stessa scelta per la finale: Istanbul per la Champions e Danzica per l’Europa League. Ovviamente non sono state stabilite delle date, anche perché servirebbe prima il via libera dell’Unione Europea, ma l’intenzione è di giocare fra luglio e agosto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live