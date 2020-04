Dalla Polonia – C’è già un accordo fra Milik e la Juventus

MILANO – Non è un mistero che al Milan, fra i tanti profili seguiti in chiave mercato, piaccia molto Arkadiusz Milik, centravanti classe ’94 del Napoli. Con l’addio di Ibrahimovic a fine stagione, il club rossonero dovrà trovare un nuovo attaccante a cui affidare il reparto offensivo. Milik gode di grande stima da parte della dirigenza ma, oltre all’elevata valutazione economica che ne fa il Napoli, occorre guardarsi anche dalla concorrenza della Juventus, a sua volta in cerca di una prima punta con cui rimpiazzare il partente Higuain. Ad oggi, inoltre, il club piemontese sembra già in netto vantaggio.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato il giornalista polacco Stefan Bielanski: “Milik? Si dice che abbia già concordato con la Juventus le condizioni del contratto. Lui riabbraccerebbe volentieri Sarri. Il Napoli potrebbe accettare un pagamento cash senza inserire contropartite”.

