Dalla Germania – Milan, sfuma Kouassi: va al Bayern Monaco

MILANO – Milan, niente Kouassi. Il giovanissimo difensore francese, di origini ivoriane, non approderà in rossonero. La sua decisione è quella di non rinnovare il contratto col Psg, svincolandosi quindi a parametro zero ma, secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco Bild, si trasferirà al Bayern Monaco. Kouassi, diventato da pochi giorni diciottenne, ha collezionato 11 presenze in Ligue 1 quest’anno, fornendo prestazioni di alto livello. Il Milan lo aveva messo nel mirino, anche su indicazione di Ralf Rangnick che lo stima moltissimo. Tuttavia il Bayern Monaco, fresco vincitore della Bundesliga, si è mosso in anticipo e sembra ormai ad un passo dal giocatore, il quale è pronto a mettere tutto nero su bianco.

