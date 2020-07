Dalla Germania – Milan, occhi puntati su un difensore tedesco

MILANO – Rimbalza dalla Germania l’indiscrezione secondo cui il Milan starebbe seguendo con grande interesse Robin Koch, difensore centrale classe 1996 del Friburgo, col contratto in scadenza nel 2021. Per non perderlo a costo zero tra un anno, il Friburgo deve cederlo nella prossima sessione di mercato, e ad un prezzo contenuto. Stando a quel che riferisce il quotidiano ‘Bild‘, il Milan monitora Koch da diverso tempo e, nonostante la forte concorrenza di Lipsia e Tottenham, potrebbe far leva sull’arrivo del tedesco Rangnick per convincerlo.

Ma attenzione perché, in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra pesantissima novità in casa rossonera. Scatta l’allarme rosso: arriva la dichiarazione che fa tremare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

Caricamento sondaggio...