Dalla Germania – Gotze vuole la Serie A

MILANO – Mario Gotze vuole l’Italia. A riferirlo è direttamente un quotidiano tedesco, ‘Ruhr Nahrichten’, secondo cui il trequartista classe 1992 vorrebbe sbarcare in Serie A nella prossima stagione. Gotze è infatti in scadenza di contratto col Borussia Dortmund e non intende firmare il rinnovo. Pertanto, potrà essere ingaggiato a parametro zero e rappresenta una grande occasione di mercato, che fa gola a moltissimi club, fra cui Milan, Roma e Napoli.

