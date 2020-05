Dalla Germania – Gotze, nuovo procuratore e Serie A nel mirino

MILANO – Uno dei calciatori più chiacchierati da qui al prossimo mercato sarà indubbiamente Mario Gotze, il quale si svincolerà a fine stagione dal Borussia Dortmund. Ciò significa che l’ex Campione del Mondo potrà firmare per qualsiasi altra squadra e non bisognerà pagarne il cartellino. Una ghiotta occasione, che fa gola a molti club, soprattutto di Serie A. Sulle sue tracce ci sono infatti Milan, Roma e Napoli. Stando a ciò che riferisce il quotidiano tedesco ‘Bild’, Gotze, che ha da poco cambiato procuratore passando a Reza Fazeli (lo stesso di Emre Can), gradirebbe moltissimo un eventuale trasferimento in Italia. Il progetto, oltre ovviamente alla proposta economica, sarà determinante per riuscire a metterlo sotto contratto.

