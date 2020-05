Dalla Francia – Theo Hernandez obiettivo concreto per il Psg

MILANO – Intervistato dai microfoni di MilanNews.it, Valentin Pauluzzi, giornalista del giornale francese ‘L’Equipe’, ha parlato dell’interesse del Paris Saint-Germain nei confronti di Theo Hernandez e Ismael Bennacer: “Theo mi sembra un obiettivo coerente con la situazione del Psg, dato che Kurzawa è a fine contratto e Bernat andrà in scadenza l’anno prossimo, quindi il club avrà bisogno di un nuovo terzino sinistro. In Francia si parla molto di Theo, il suo rendimento non è passato inosservato. Anche se si è trasferito in rossonero da un solo anno, se il Milan non farà la Champions e neanche l’Europa League, non so quanto potrà rimanere. Mi sembra quindi un obiettivo fattibile per il Psg. Bennacer? Sta facendo bene ma è ancora un po’ acerbo. Attualmente lo vedo come un valido vice-Verratti”.

