Dalla Francia – Milan in vantaggio per un gioiello del Lione

MILANO – Il Milan accelera sulla fascia destra. Geoffrey Moncada, capo degli osservatori rossoneri, è intenzionato a rinforzare la corsia laterale con un terzino attualmente in forza al Lione: Pierre Kalulu. Per l’altro obiettivo sulla fascia destra, Denzel Dumfires del PSV, servono minimo 15 milioni e per questo Moncada avrebbe deciso di virare proprio su Kalulu, profilo apprezzato anche da Gazidis. Vent’anni a giugno, il francese non ha ancora firmato un contratto da professionista e, se non lo farà, potrà esser ingaggiato col pagamento di un indennizzo di circa 500 mila euro. Insomma, una grossa occasione di mercato.

Non a caso il Lione gli ha già offerto un contratto economicamente importante per convincerlo a restare, ma il ragazzo ha preso tempo per decidere. Il quotidiano ‘L’Equipe‘ riferisce che la concorrenza è agguerrita, poiché Kaluku è considerato uno dei più interessanti talenti del calcio francese, ma il Milan, essendosi mosso in anticipo e avendo già contattato gli agenti, è in netto vantaggio.

