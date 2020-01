MILANO – Milan e Atalanta, secondo quanto riportato sulle frequenze francesi di RMC Sport, sarebbero pronte a darsi battaglia un giovane centrocampista francese Youssouf Fofana dello Strasburgo. I bergamaschi per il classe ’99, che in stagione ha segnato una rete in 16 presenze, si sarebbero visti rifiutare un’offerta da 13 milioni di euro. Non a caso su di lui ci sono il Monaco e il Borussia Moenchengladbach: lo Strasburgo dunque punta a incassare il più possibile.