Dalla Francia – Milan, difficile l’arrivo di Kouassi

MILANO – Uno degli obiettivi di mercato del Milan, per quel che riguarda il reparto difensivo, risponde al nome di Tanguy Kouassi, giovanissimo centrale in forza al Paris Saint-Germain. Il ragazzo non ha ancora firmato il primo contratto da professionista col club francese e si sta guardando intorno, valutando le diverse proposte che il suo agente sta ricevendo in queste settimane. Di Kouassi ha parlato, ai microfoni di MilanNews.it, Guillaume Maillard-Pacini, giornalista di Eurosport France.

LE SUE PAROLE – “E’ un giovane esploso in questa stagione. E’ un difensore centrale, ma Tuchel lo ha provato anche come centrocampista difensivo. Si tratta di un giocatore molto interessante, è bravo di testa, ha forza fisica, ha grandi qualità, anche se deve migliorare nella concentrazione. Tuttavia, da quello che mi dicono fonti vicine al Psg, vedo difficile il suo arrivo al Milan. Il suo agente è in contatto costante con i dirigenti Red Bull, quindi credo che difficilmente darà la priorità ai rossoneri in caso di trasferimento. Inoltre Kouassi vorrebbe restare al Psg, anche se il suo procuratore spinge per fargli cambiare squadra”.

