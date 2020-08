Dalla Francia – Jovic ad un passo dal Monaco

MILANO – Il Milan ha corteggiato Luka Jovic per diversi mesi, ma il destino dell’attaccante serbo sembra essere in Francia. Stando infatti a quel che riporta il quotidiano France Football, il classe 1997 sarebbe ad un passo dal firmare con il Monaco. Jovic piace moltissimo al Milan che, però, non ha mai trovato un accordo economico col Real Madrid che dal canto suo, per sostituire il partente Jovic, ha puntato gli occhi proprio in casa rossonera. Le Merengues sono infatti interessate a Rafael Leao, autore di un grande finale di stagione. Tuttavia per il Milan l’attaccante portoghese, pagato circa 40 milioni un anno fa, sembra essere incedibile. A meno che non arrivi un’offerta ritenuta davvero “indecente”… Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato totalmente a sorpresa. Nome clamoroso, occasione unica: spunta un top player internazionale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

