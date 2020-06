Dalla Francia – Il Psg contatta Romagnoli: le ultime

MILANO – Rimbalza direttamente dalla Francia l’indiscrezione di mercato secondo cui il Paris Saint-Germain avrebbe contattato Alessio Romagnoli, capitano del Milan, e il suo procuratore Mino Raiola. Il club parigino deve fare i conti con due partenze a parametro zero in difesa: Thiago Silva e Tanguy Kouassi. Di conseguenza, nella prossima campagna acquisti il Psg dovrà ingaggiare almeno un difensore centrale per rimpolpare il proprio reparto arretrato.

Stando a ciò che riferisce il portale ‘Le10Sport’, gli occhi della dirigenza parigina, guidata dal direttore sportivo Leonardo, sarebbero finiti proprio su Romagnoli. Quest’ultimo ha ancora due anni di contratto, il Milan è intenzionato a discutere il rinnovo a fine campionato ma il Psg, club notoriamente ricco, potrebbe presentare un’offerta economica in grado di far seriamente vacillare sia il Milan che il giocatore.

